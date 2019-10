Tiroteio em base militar na Sibéria faz oito mortos

Oito soldados morreram esta sexta-feira durante um tiroteio numa base militar na Sibéria, perto da cidade de Chita. Foi detido um militar, suspeito de ser o autor do tiroteio.O incidente começou pelas 18h20 (10h20 em Lisboa), durante o render da guarda, quando um soldado começou a disparar sobre os colegas. As autoridades estão a tentar apurar o que motivou o tiroteio. O autor do tiroteio foi identificado como sendo Ramil Shamsutdinov, membro da unidade 54160.Há dois militares feridos que foram transportados para um hospital, mas que se encontram fora de perigo.