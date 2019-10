Essex. Vítimas que morreram no camião viajaram pelo menos dez horas abaixo dos -25ºC

As 39 pessoas que foram encontradas mortas no interior de um camião em Essex , no Reino Unido, terão viajado com temperaturas abaixo dos -25ºC mais de 10 horas e até chegarem à fronteira com a Bélgica. Segundo as autoridades locais, ouvidas pelo The Guardian, tudo aponta para que as vítimas tenham entrado dentro do veículo muito antes de chegarem ao porto de Zeebrugee, na tarde de terça-feira.Isto porque os procedimentos burocráticos são muito precisos e adulteração dos selos é muito difícil de concretizar. A probabilidade de partir a selagem, colocar 39 pessoas a bordo e aplicar uma nova selagem sem que ninguém notasse é extremamente baixa", disse o presidente da Câmara de Bruges, Dirk de Fauw, à imprensa belga. Também o chefe do porto, Joachim Coens, garantiu que "os contentores frigoríficos na zona portuária estão completamente selados". Os procedimentos incluem a verificação da selagem e da matrícula do veículo, além do condutor, analisado pelas câmaras.A polícia britânica já confirmou que os corpos encontrados num camião no sudeste da cidade de Grays eram de cidadãos chineses e incluíam 31 homens e oito mulheres. O corpo que se pensava ser de um adolescente pertence, de facto, a uma jovem mulher adulta.O motorista de 25 anos, nacional da Irlanda do Norte, é suspeito de tentativa de homicídio e está a ser questionado, ainda que não tenha sido acusado de qualquer crime.A polícia da Irlanda do Norte fez buscas a três propriedades na quarta-feira, enquanto tenta reconstituir o caminho que o camião e o reboque com as vítimas fizeram.Com Lusa