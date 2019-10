Acusado de 39 crimes de homicídio condutor de camião encontrado em Essex

conspiração para tráfico humano, assistência à imigração ilegal e lavagem de dinheiro

"Estou a morrer": jovem terá enviado mensagem à mãe de dentro de camião Uma família vietnamita teme que uma das 39 pessoas encontradas mortas num camião em Essex, no Reino Unido, seja a sua filha. Os pais mostraram as últimas mensagens recebidas pela filha: "Sinto muito, mãe. O meu caminho para o estrangeiro não foi bem-sucedido. Mãe, eu amo-te muito! Estou a morrer, não consigo respirar".

Os corpos de 38 adultos e de um adolescente foram descobertos na quarta-feira, dia 23, quando as autoridades foram alertadas para a presença de pessoas dentro de um camião numa zona industrial em Grays, Essex. Além de Maurice Robinson, foi também detido u

Maurice Robinson, o condutor do camião dentro do qual estavam 39 pessoas mortas, foi este sábado acusado pelos procuradores britânicos de 39 crimes de homicídio,. O homem, de 25 anos,Robinson, da Irlanda do Norte, foi detido na quarta-feira após o camião ter sido descoberto em Essex , no Reino Unido.Em comunicado, a polícia de Essex confirma a acusação a Maurice Robinson e ainda a detenção de outras três pessoas relacionadas com a investigação.Este sábado, à Reuters, um líder religioso da comunidade rural vietnamita ligada ao cultivo do arroz afirmou que a maioria das 39 pessoas encontradas mortas dentro de um camião em Essex eram provavelmente do Vietname. No entanto, a embaixada do Vietname em Londres disse ainda não haver confirmação oficial sobre a nacionalidade das vítimas.m casal por suspeita de tráfico humano e homicídio, e um homem, com cerca de 20 anos, da Irlanda do Norte.