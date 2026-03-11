Estátua de Trump e Epstein em modo 'Titanic' aparece em Washington

Um coletivo de artistas anónimos volta a plantar uma instalação satírica nas ruas da capital norte-ameticana. É a terceira vez.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail

Chamam-se The Secret Handshake e voltaram a brindar Washington D.C. com uma estátua alusiva à relação de amizade entre Donald Trump e Jeffrey Epstein. Desta vez, a obra localizada no parque National Mall, no centro da cidade, recria a cena do filme Titanic em que os personagens Jack e Rose abrem os braços na proa do navio e imaginam que estão a voar, numa das cenas românticas mais icónicas do cinema.



A estátua 'King of the World', em Washington D.C. Will Oliver/ Lusa_EPA

Com mais de três metros e meio e altura, a estátua chamada "King of The World", faz-se acompanhar de uma placa, onde se lê:

"A trágica história de amor entre Jack e Rose foi construída em viagens luxuosas, festas ruidosas e esboços secretos de nus.

Este monumento honra o vínculo entre Donald Trump e Jeffrey Epstein, uma amizade aparentemente construída em viagens luxuosas, festas ruidosas e esboços secretos de nus."

Segundo o Washington Post, entre a estátua e o Capitólio podem ser encontradas dez bandeiras com uma foto de Trump e Epstein juntos, carimbadas com as palavras 'Make America Safe Again' e o emblema do Departamento de Justiça com a palavra 'Justiça' censurada.

No passado mês de janeiro, o mesmo grupo de artistas criou uma réplica em grande formato de uma nota de aniversário com um desenho rudimentar, alegadamente atribuída a Trump (mas negada pelo próprio) e que fazia parte do livro de votos do 50.º aniversário de Epstein, em 2003. Meses antes, em setembro, os The Secret Handshake instalaram uma estátua de bronze intitulada "Best Friends Forever", com Trump e Epstein de mãos dadas e pezinho no ar.