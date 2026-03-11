Bruxelas lança plataforma para cativar mais mulheres para a agricultura

Só em 2024, 55.300 mulheres jovens receberam apoio para criarem as suas empresas agrícolas e beneficiarem de apoio adicional ao rendimento.

A Comissão Europeia lançou esta quarta-feira a Plataforma Mulheres na Agricultura, uma nova iniciativa destinada a capacitar as mulheres na agricultura e a promover a igualdade de oportunidades nas comunidades rurais.



Agricultura Pedro Brutt Pacheco

A plataforma, segundo um comunicado do executivo comunitário, quer ajudar a aumentar a participação das mulheres na agricultura, uma vez que gerem apenas 32% das explorações agrícolas.

Os obstáculos persistentes, como a desigualdade de acesso à terra, ao financiamento e à formação, continuam a limitar o seu potencial, considera Bruxelas.

No âmbito da política agrícola da UE, os Estados-membros podem agora introduzir medidas específicas, incluindo incentivos financeiros, para apoiar as mulheres agricultoras.

Só em 2024, 55.300 mulheres jovens receberam apoio para criarem as suas empresas agrícolas e beneficiarem de apoio adicional ao rendimento.

A principal atividade da plataforma será a mentoria, acrescenta o comunicado, explicando que os mentores "partilham conhecimentos práticos, criam redes de mentoria para desafiar os estereótipos, inspirar as mulheres jovens e normalizar a liderança feminina na agricultura".