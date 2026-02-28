Epstein, Maxwell e o regresso ao silêncio das elites na Netflix

Um excerto de "Jeffrey Epstein: Podre de Rico", série documental da Netflix que regressou agora ao top das mais vistas da plataformaNetflix
Nas últimas semanas, conforme se veem mais trocas de emails, fotografias e nomes de famosos e poderosos a surgir nos arquivos de Jeffrey Epstein, torna-se ainda mais evidente uma coisa que deveria ser do senso comum em 2026, de que o problema desta rede de pedofilia não pode ser apenas apontado a Epstein, mas uma estrutura social que o permite, que não tem a ver com escolhas políticas, mas com dois elementos elementares: dinheiro e poder. São o dinheiro e poder que permitiam aos ricos, e aos muito ricos, terem esta rede ativa, comprarem o silêncio de muitos, moverem-se numa roda de favores e, claro, operarem sem qualquer avistamento da lei. E cometerem crimes.