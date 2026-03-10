Depois dos bonés MAGA, Donald Trump distribui sapatos na Casa Branca

O presidente dos EUA terá oferecido sapatos da marca Florsheim a assessores e membros do governo. O modelo custa cerca de 125 euros e todos se sentem obrigados a usá-los.

O presidente dos Estados Unidos da América apaixonou-se pela marca de sapatos Florsheim e decidiu oferecer modelos oxford aos assessores e conselheiros da Casa Branca. Ao que parece, Trump tenta adivinhar o tamanhos dos sapatos dos funcionários e há até quem tenha receio de não os usar na sua presença. "É hilariante porque todos têm medo de não os usar", admitiu uma fonte da Casa Branca ao Wall Street Journal.

O modelo escolhido por Donald Trump é fabricado em couro e custa cerca de 145 dólares (124,61 euros), um valor acessível à bolsa do presidente norte-americano, que usa fatos da marca italiana Brioni, cujos valores ultrapassam os milhares de euros.

Membros do círculo de confiança de Trump, como o vice-presidente JD Vance, o secretário de Estado Marco Rubio, o secretário de Defesa Pete Hegseth e o secretário de Comércio Howard Lutnick, estão entre as personalidades que usam os sapatos, mas nem todos o fazem de boa-vontade. De acordo com o jornal norte-americano, um secretário do gabinete foi ouvido a reclamar por ter de guardar os seus modelos da marca Louis Vuitton para usar os Florsheim.

A marca nasceu em Chicago, em 1982, e já foi usada por outras personalidades conhecidas como Michael Jackson, o ex-presidente Harry Truman e o cantor Morgan Evans. A Casa Branca não confirmou oficialmente as informações sobre as encomendas.

Forget MAGA hats. The president is guessing shoe sizes and handing out dress shoes to friends and advisers. https://t.co/o7e17Iq0fm — The Wall Street Journal (@WSJ) March 9, 2026

Thomas Florsheim Jr., CEO do Weyco Group (à qual pertence a marca Florsheim), disse ao WSJ que não tinha conhecimento da preferência de Trump e não quis fazer mais comentários. Ainda assim, a distribuição de acessórios não é novidade na presidência de Donald Trump e os mais emblemáticos continuam a ser os bonés vermelhos com a frase “Make America Great Again” (MAGA).