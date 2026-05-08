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Estados Unidos divulgam arquivos secretos sobre "fenómenos anómalos não identificados"

Renata Lima Lobo 18:48
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O Departamento de Guerra anunciou a divulgação do primeiro grupo de documentos inéditos sobre o que chama de Fenómenos Anómalos Não Identificados (UAP, na sigla em inglês).

A administração Trump divulgou esta sexta-feira um largo conjunto de documentos classificados que marca o início de um processo de "identificação e desclassificação dos ficheiros governamentais relacionados com as UAP" diz o Departamento de Guerra, liderado por Pete Hegseth, em comunicado.

Imagem do FBI agora revelada pelo Departamento de Guerra norte-americano
Imagem do FBI agora revelada pelo Departamento de Guerra norte-americano U.S. Department of War/FBI

A divulgação dos documentos tinha sido anunciada por Donald Trump a 20 de fevereiro, numa publicação na sua rede Truth Social. "Devido ao enorme interesse demonstrado, darei instruções ao Secretário da Guerra e a outros Departamentos e Agências relevantes para iniciarem o processo de identificação e divulgação de arquivos governamentais relacionados com a vida alienígena e extraterrestre, fenómenos aéreos não identificados (UAPs) e objetos voadores não identificados (OVNIs), bem como quaisquer outras informações ligadas a estes assuntos altamente complexos, mas extremamente interessantes e importantes", escreveu na altura o presidente norte-americano.

Esta iniciativa inclui documentos de várias organizações, como a NASA, o FBI e outras agências norte-americanas. Ficheiros adicionais irão sendo divulgados pelo Departamento de Guerra "de forma contínua". Os documentos estão reunidos num só local () e de forma aberta.

Há muitos documentos para explorar, mas a imagem em destaque neste artigo integra esta primeira leva de documentos, uma fotografia real "com sobreposição gráfica gerada pelo Laboratório do FBI". Segundo a legenda que a acompanha, a imagem corrobora "relatos de testemunhas oculares de setembro de 2023 sobre um aparente objeto metálico bronzeado elipsoidal que se materializou a partir de uma luz brilhante no céu, com 130 a 195 pés de comprimento, e desapareceu instantaneamente".

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