Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
20 de fevereiro de 2026 às 10:16

“Ele deu informações confidenciais”: Trump reage a declarações de Obama sobre a existência de extraterrestres

Presidente dos EUA disse, esta quinta-feira, não ter uma opinião acerca da existência dos extraterrestres, mas que “não é suposto” Barack Obama revelar informação que diz ser confidencial.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)