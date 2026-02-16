"Existem extraterrestres?". Obama desmente rumores e esclarece teorias sobre a Área 51

Antigo presidente dos EUA disse num podcast que os extraterrestres "são reais", mas não previa que as suas declarações fossem fazer tanto furor nas redes sociais.

"Existem extraterrestres?". Foi assim que o apresentador de um podcast Brian Tyler Cohen começou por questionar o antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, durante uma ronda rápida de perguntas, ao que Obama respondeu: "Eles são reais, mas nunca os vi e eles não estão na Área 51". A frase de Obama, que surgiu durante essa entrevista no fim de semana, foi suficiente para fazer furor nas redes sociais. Como consequência, o antigo chefe de Estado viu-se posteriormente na obrigação de a esclarecer, negando ter evidências de que os extraterrestres "tenham entrado em contacto connosco".



Barack Obama comenta rumores sobre extraterrestres Foto AP/Mark J. Terrill

“Eu estava a tentar manter o espírito da ronda rápida, mas já que chamou a atenção, deixe-me esclarecer... Estatisticamente, o universo é tão vasto que as chances de haver vida lá fora são boas. Mas a distância entre os sistemas solares são tão grandes que as chances de termos sido visitados por alienígenas são baixas, e eu não vi nenhuma evidência durante a minha presidência de que extraterrestres tenham estado em contacto connosco”, esclareceu citado pela agência de notícias Associated Press.

O sigilo em torno da Área 51 - um local ultrassecreto no deserto de Nevada - há muito que alimenta teorias da conspiração em torno da existência de extraterrestres e OVNI's. No entanto, em 2013, apesar de a CIA ter reconhecido a existência do local - que conta com mais de 20.700 quilómetros quadrados -, e depois de o governo americano se ter recusado a reconhecê-lo, não mencionou quaisquer quedas de OVNI's ou a existência de ET's.

Embora tenham surgido várias teorias da conspiração em torno desta área - o que já levou influencers e youtubers a acampar junto à mesma - sabe-se que esta base já serviu de campo de testes para uma série de aeronaves ultrassecretas, incluindo o U-2, na década de 1950, e o bombardeiro B-2.