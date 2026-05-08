Ucrânia: Grécia deteta drone naval ucraniano no mar Jónico pronto para atacar

Almirante na reforma da marinha grega suspeita que o drone marítimo estava numa localização estratégica para atacar navios da "frota fantasma russa".

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A Grécia confirmou esta sexta-feira a apreensão de um drone marítimo ucraniano com explosivos ao largo de uma ilha grega no mar Jónico, a mais de mil quilómetros da costa ucraniana mais próxima no mar Negro.



Drone naval ucraniano durante demonstração AP/Efrem Lukatsky

"O drone ucraniano foi entregue às Forças Armadas gregas, que ficaram encarregues do assunto", disse um porta-voz da Guarda Costeira à agência de notícias espanhola EFE. A lancha não-tripulada do tipo 'MAGURA V3' foi encontrada na quinta-feira por pescadores, escondida numa gruta marinha da ilha de Lefkada com o motor em funcionamento, noticiou esta sexta-feira o diário grego Kathimerini.

O drone, com o tamanho de uma lancha rápida convencional, estava carregado com "uma grande quantidade de explosivos". Sapadores do exército desativaram esta sexta-feira de manhã os três detonadores da embarcação, informou a emissora privada Skai.

A lancha foi transportada para instalações das Forças Armadas gregas para ser examinada mais detalhadamente. "Certamente não é uma coincidência, é um assunto grave e as Forças Armadas darão explicações após a investigação", prometeu o ministro da Proteção do Cidadão da Grécia, Michalis Chrysochoidis, à Skai.

O almirante na reforma da marinha grega Spiros Konidaris disse à emissora cipriota SigmaTV que o facto de o motor do drone estar em funcionamento indicava que "estava preparado para alguma operação". O oficial, natural de Lefkada, assinalou que a lancha estava numa localização estratégica para atacar navios da "frota fantasma russa".

Tais navios são usados pela Rússia para transportar petróleo ou gás natural contornando as sanções comerciais internacionais impostas ao país por ter invadido a Ucrânia em fevereiro de 2022. "No Mediterrâneo produziram-se ataques contra a frota fantasma russa. Em 2025, ocorreu um ataque ao norte da Líbia e, em março passado, outro navio que transportava gás natural foi atingido perto de Malta", recordou Konidaris.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou no domingo, 3 de maio, que as forças ucranianas atacaram dois petroleiros no mar Negro que faziam parte da "frota fantasma russa".

Após o embargo ao petróleo russo imposto por muitos países em dezembro de 2022, Moscovo começou a desenvolver uma frota na sombra formada por cerca de 600 navios, todos ocultos atrás de empresas-fantasma em paraísos fiscais.

O embargo e outras sanções contra interesses russos visam diminuir a capacidade da Rússia para financiar o esforço de guerra na Ucrânia. Kiev tem contado com apoio de aliados ocidentais em armamento para resistir às tropas russas.