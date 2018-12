A namorada de um dos desaparecidos estava grávida em 1988. Steve Aisthorpe foi o único a ter voltado da expedição.

Steve Aisthorpe teve que esperar 30 anos para saber o que aconteceu aos seus amigos. O britânico foi o único dos três a voltar da expedição à montanha Pumori, nos Himalaias, em 1988. Depois de uma doença durante a viagem ter feito com que Steve se separasse de Kristinn Rúnarsson e Þorsteinn Guðjónsson, nunca mais soube deles. Até ao mês passado.



Um alpinista norte-americano encontrou os restos mortais de Rúnarsson e Guðjónsson por baixo de um glaciar, numa rota de subida à montanha. A descoberta pode significar que os dois islandeses morreram na sequência de uma queda.



Steve Aisthorpe passou semanas à procura dos amigos, em 1988. "Nunca me senti tão sozinho como no dia em que cheguei ao nosso acampamento. Enquanto subia, desesperadamente esperei que Kristinn e Þorsteinn tivessem descido e estivessem a dormir nos seus sacos-cama na pequena tenda vermelha", contou, citado pelo jornal The Guardian. "Chamei-os o mais alto que pude – a minha voz ecoava nas rochas e no gelo antes de desaparecer. O silêncio era palpável."



Kristinn Rúnarsson e Þorsteinn Guðjónsson foram vistos vivos pela última vez a 18 de Outubro de 1988. Estavam a 6.598 metros de altitude. Apesar das buscas de helicóptero, nunca mais foram encontrados, até 2018.



"A descoberta dos restos mortais de Þorsteinn e Kristinn tantos anos depois trouxeram muitas emoções à superfície a todos os que os conheciam e amaram", relatou Aisthorpe. Os corpos foram cremados numa cerimónia em Katmandu, Nepal, em que estiveram presentes familiares dos alpinistas: entre eles, um filho que nunca conheceu o pai. A noiva de Rúnarsson estava grávida quando aconteceu a tragédia. Agora, o filho de ambos tem 30 anos.



As cinzas foram levadas para a Islândia e Aisthorpe, que tem agora 55 anos, quer viajar até ao país para prestar a sua homenagem.