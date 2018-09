Andrei Piontkovsky, analista político russo, acredita que Alexander Petrov e Ruslan Boshirov, os dois suspeitos de terem envenenado e tentar matar Sergei Skripal e a sua filha, Yulia, podem "já estar mortos". Piontkovsky disse que a execução destes homens serviria para apagar os "rastos" do crime de que foram acusados pelas autoridades britânicas.

"Se Petrov e Boshirov não aparecerem nos próximos dias, é porque eles já estão mortos", afirmou Piontkovsky, citado pelo jornal britânico Mirror. O analista comparou este caso com o do assassinato de Alexander Litvinenko, dissidente russo, em 2006, em Londres.

No fim-de-semana, Sajid Javid, ministro da Administração Interna britânico, disse que se os dois suspeitos saírem de território russo serão presos, mas é improvável que isso aconteça.

Os media russos têm atacado fortemente o Reino Unido, por causa da suspeita de terem sido agentes russos a envenenar Sergei Skripal, em Março, em território inglês. No programa de televisão Vesti Nedeli, Londres foi acusada de estar a lançar "uma epidemia de mentiras", e Dmitry Kiselyov, apresentador do programa, alegou que Theresa May, primeira-ministra britânica, está a usar o caso de Skripal para cobrir o fracasso que está a ser o Brexit.

Irada Zeynalova, jornalista russa, defendeu que Theresa May precisava de um inimigo externo para unir os britânicos e escolheu a Rússia. As televisões estatais russas asseguraram ao público que o ataque com veneno Novichok ao ex-espião russo foi obra dos serviços secretos britânicos ou de outro país ocidental.