Espia russa declara-se culpada de conspirar contra os EUA

Maria Butina pode ser condenada até cinco anos na prisão, após ter, alegadamente, tentado infiltrar associação pró-armas, para influenciar a esfera política americana.

A espia russa Maria Butina, de 30 anos, foi condenada por procurar influenciar a esfera política americana, durante as eleições presidenciais de 2016. A mesma construiu uma poderosa rede de contactos que chegava até ao círculo de Donald Trump, e terá tentado infiltrar-se na National Rifle Association (NRA) para providenciar informações sobre a política americana a um oficial do governo russo, segundo refere o The Guardian.

Esta quinta-feira, 14 de Dezembro, Butina declarou-se culpada das acusações de pactuar com um governo estrangeiro numa conspiração e concordou cooperar com a acusação, em troca de uma redução na sua sentença.



A acusação no caso de Butina não está afiliada ao escritório de Robert Mueller, o procurador que continua a liderar as investigações relacionadas com a alegada interferência da Rússia nas eleições de 2016 e a procurar averiguar se a campanha de Trump conspirou com Moscovo.

De acordo com o The Guardian, Butina é uma ex-estudante da American University, em Washington, defensora do direito ao porte de armas e, segundo a acusação, desenvolveu uma proposta intitulada "Description of Diplomacy Project" ("Descrição de Projecto de Diplomacia"), em Março de 2015, pensada para criar laços com os Republicanos de modo a influenciar a política americana, nos meses que antecederam ao início da campanha de Donald Trump.

A acusação revelou também como Butina trabalhou com o seu namorado americano, Paul Erickson, um operativo republicano e membro da NRA, para atingir os seus objetivos. O esquema foi guiado e financiado em parte por Alexander Torshin, aliado do presidente russo Vladimir Putin e governador do banco central da Rússia, cuja reforma foi anunciada na passada semana.

Foi aprisionada em Julho de 2017 e acusada de agir como uma agente do governo Russo e de tomar ações que favoreciam Moscovo. Inicialmente dizia-se inocente, no entanto, passou a assumir-se como culpada desde quinta-feira. Sob o acordo que conseguiu estabelecer, Butina concordou em cooperar "completamente" com a justiça dos EUA acerca de "qualquer detalhe" que importe ou pareça relevante. Enfrenta uma possível sentença máxima de cinco anos, seguida de deportação, mas o seu advogado, Robert Driscoll, estima que segundo as linhas guia das sentenças americanas para crimes similares, o tempo na prisão se fique por seis meses.



Vladimir Putin falou acerca de Butina na terça-feira, dia 12, um dia depois de surgirem as primeiras indicações de que a mesma assumiria a culpa. "Ela arrisca 15 anos na cadeia. Porquê?", perguntou. "Perguntei aos dirigentes dos nossos serviços secretos o que se passa. Ninguém sabe nada sobre ela."