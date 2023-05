Espanha. Pedro Sanchez convoca eleições antecipadas para 23 de julho

Dissolução do parlamento espanhol acontece um dia depois da derrota eleitoral do PSOE (partido de Sanchez) nas eleições regionais e locais.

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sanchez, anunciou esta segunda-feira eleições legislativas antecipadas no país. A dissolução do parlamento foi a resposta do governo do PSOE à derrota nas eleições locais que se realizam no domingo.







REUTERS/Jon Nazca

As eleições gerais ficaram assim marcadas para 23 de julho. "Tomei esta decisão ao olhar para os resultados das eleições de ontem", disse num discurso ao país transmitido pela televisão.O PSOE, partido de centro-esquerda, e os seus aliados, Podemos, perderam terreno para a direita do PP nas eleições regionais. Também a extrema-direita do Vox teve resultados acima do esperado."Apesar das eleições de ontem terem tido uma influência local e regional, o significado dos votos transmitem uma mensagem que vão além dessa influência. É por isso que como primeiro-ministro e secretário-geral do PSOE, pessoalmente assumo os resultados", afirmou Sanchez.