Uma autoridade católica no Sri Lanka declarou esta quinta-feira que as escolas administradas pela Igreja, fechadas desde os ataques no domingo de Páscoa, devem reabrir na próxima semana e as missas dominicais poderão ser retomadas este fim de semana.

O arcebispo de Colombo, cardeal Malcolm Ranjith, disse hoje que os padres foram consultados para se decidir se as missas nas suas igrejas poderão ser realizadas neste domingo, mas esta decisão depende ainda da situação de segurança no país.