O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, prometeu esta terça-feira que irá estar mais atento às "mensagens do povo", durante a sua primeira aparição pública após a derrota na eleição municipal repetida em Istambul.

Os resultados das eleições de domingo em Istambul são interpretados como uma derrota rara do presidente turco e romperam com o controlo de décadas do seu partido islamita conservador, na que é considerada a cidade mais importante da Turquia. Com 16 milhões de habitantes, Istambul é o principal centro económico do país.