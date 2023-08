Enfermeira inglesa que matou sete bebés condenada a prisão perpétua

Lucy Letby, a enfermeira inglesa que foi acusada de ter assassinado sete recém-nascidos no hospital Countess of Chester, em Liverpool, foi condenada a pena de prisão perpétua. A decisão foi conhecida esta segunda-feira.







Redes Sociais / Twitter

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Entre as vítimas encontram-se cinco rapazes e duas meninas, sendo alguns dos bebés irmãos. Em tribunal ficou ainda provado que a mulher, de 33 anos, tentou ainda matar outros seis bebés, mas sem sucesso. Todos os crimes ocorreram na unidade neonatal do hospital onde trabalhava com recurso a injeções de insulina, ar ou leite.Durante a leitura da sentença a juíza responsável pelo processo amourou que a pena dava garantias de que a enfermeira "nunca mais seria capaz de infligir o sofrimento que causou" e elogiou o trabalho dos oficiais de justiça bem como dos membros da equipa de saúde mental que acompanharam os familiares das vítimas.As autoridades britânicas já anunciaram a abertura de uma outra investigação de forma a perceber se Lucy Letby poderá ter cometido crimes no hospital onde exerceu como interna e no início de carreira. Assim como o governo que também já avançou com um inquérito independente de forma a analisar as "circunstâncias por trás dos assassinatos e tentativas de assassinato" de forma a "ajudar a garantir que as famílias obtêm as respostas que precisam".