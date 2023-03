Emmanuel Macron sobrevive a moções de censura

O governo francês sobreviveu depois da Assembleia Nacional francesa rejeitar esta segunda-feira duas moções de censura. As moções foram apresentadas por vários partidos devido ao projeto de revisão da lei de aposentações, que levou França a uma crise política e social nas últimas semanas.







REUTERS/Gonzalo Fuentes

A primeira moção foi rejeitada por apenas nove votos, tendo recolhido 278 dos 287 votos necessários para obrigar a primeira-ministra Elisabeth Borne a renunciar. Vários analistas internacionais consideraram que esta noção poderia ser aprovada, o que iria reforçar a crise política que o país atravessa.A segunda moção foi apresentada pela União Nacional, partido de extrema-direita, e conseguiu apenas 94 dos 287 votos necessários.Emmanuel Macron, presidente francês, pretende aumentar a idade de reforma de 62 anos para 64 anos. Alguns funcionários públicos deverão também perder os privilégios, chamados de estatutos especiais, que lhes permitem reformar-se antes da idade legal.Depois de semanas de contestação, na passada quinta-feira o governo francês decidiu recorrer ao artigo 49.3 da Constituição, que prevê a adoção de diplomas sem a necessidade de votação no parlamento se nenhuma moção de censura for aprovada. Uma vez que nenhuma das moções foi aprovada pela Assembleia, a revisão da lei das aposentações foi considerada definitivamente aprovada pelo que é esperado que Emmanuel Macron se pronuncie nos próximos dias.Ainda assim Emmanuel Macron foi acusado pela oposição de arrogância por permanecer em silêncio e negar o exercício da democracia ao parlamento.Apesar do problema parecer estar resolvido na Assembleia, a contestação social que se vive no país desde janeiro parece estar longe de abrandar, existindo já convocatórias para novos protestos . Vários políticos da oposição consideram se pode estar a iniciar um período de protestos como o dos coletes amarelos que abalou o primeiro mandato de Macron, em 2018.As sondagens demonstram que dois terços da população francesa se encontra contra a aprovação da nova idade de reforma.