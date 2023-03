França. Antes da entrevista de Macron, o caos nas ruas

Centenas de pessoas estão a protestar esta terça-feira contra o plano do governo francês da reforma das pensões. Na quarta-feira, 22, Emmanuel Macron vai dar uma entrevista que marca a primeira vez que se dirige diretamente ao povo francês desde o início dos protestos.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos frança reformas macron entrevista

O presidente francês pretende dar uma entrevista para "acalmar as coisas" e planeia reformas para o resto do seu mandato, segundo disse uma fonte à Reuters.Os manifestantes juntaram-se na Place de la Republique, em Paris."Não espero muito do discurso de Macron", lamentou o pensionista Jacques Borensztejn, ouvido pela agência noticiosa Reuters. "Quer ultrapasse o voto do parlamento ou não, quer haja voto de censura ou não, não queremos esta lei e lutaremos até que seja retirada."A polícia francesa proibiu as manifestações, e os manifestantes têm incendiado caixotes do lixo e barricadas, ao passo que as autoridades recorrem a gás lacrimogéneo e recorrem à força.O presidente francês quer continuar com as reformas, apesar de alguns do seu espetro político o terem aconselhado a abandonar os planos. Estes protestos são o mais sério desafio com que se confronta desde a revolta dos coletes amarelos, há cerca de quatro anos.