Emigrante português candidato a presidente de câmara do sul da Noruega

"Agora, é o terceiro maior partido norueguês, um partido muito nacionalista, o antigo partido dos agricultores", referiu Nuno Marques à agência Lusa, sublinhando que é uma força política que "defende muito os interesses noruegueses e a descentralização, é contra a centralização de serviços".



Nuno Marques recordou que a entrada no mundo da política aconteceu de forma inesperada, em fevereiro. Quase um mês depois, o português, que leciona Política Internacional no instituto superior Hogskolen i Sorost-Nunge, filiou-se no Partido do Centro, precisamente no dia do seu aniversário, 17 de março.



"Em agosto, convidei a deputada do Senterpartiet pela região Telemak, onde fica Nottoden. Como temos muitos amigos em comum, perguntei-lhe se ela estaria interessada em ser minha convidada para dar aulas sobre sistema político norueguês aos meus alunos estrangeiros, alunos de Erasmus. Ela aceitou e falámos um pouco. Depois, em fevereiro, recebi mensagem dela a perguntar se eu estaria interessado em integrar a lista do Partido do Centro para as eleições autárquicas, em 9 de setembro", explicou.



Ainda vinculado ao Notodden FK, que representa desde 2008 e no qual exerce atualmente as funções de treinador de guarda-redes, Nuno Marques disse que ficou surpreendido com a proposta de ser o candidato à presidência da câmara da comuna, com 914 quilómetros quadrados e pouco mais de 12.300 habitantes.



"Nunca me passou pela cabeça ser o candidato número um", admitiu Nuno Marques, frisando que aceitou para que possa "dar algo à comunidade", numa câmara que em que o Partido do Centro nunca teve a presidência, atribuída ao Partido Trabalhista (Arbeiderpartie).



Nuno Marques referiu que respondeu afirmativamente "por o comité de nomeação de candidatos do Partido do Centro ter mostrado um enorme interesse e confiança" nas suas competências "para que fosse o candidato principal do partido às eleições locais em Notodden".



A visão da política norueguesa, diferente da que o emigrante português tem da portuguesa, foi também "um facto que ajudou de certa maneira" para que aceitasse encabeçar a lista.



"Sigo muito a política em Portugal. Não me revia, também pela experiência de família, do meu pai. Aqui, a política é diferente. Não a política, os políticos. O objetivo deles aqui é dar o seu melhor em prol da sociedade, combater as desigualdades, as injustiças. Há um contacto mais próximo e direto junto da população. É outra cultura", explicou.



Nuno Marques considerou também que os políticos portugueses "estão a denegrir a imagem da classe política, há muitos escândalos".



"Ser político é sinónimo de corrupção em Portugal. É triste porque Portugal tem um enorme potencial, com muita pessoa boa e honesta, mas, infelizmente, quem governa o país não quer o melhor para as pessoas, quer o melhor para os seus amigos, para a sua família e para os seus negócios", disse.



Depois do Benfica, do escalão de juvenil a sénior, Nuno Marques, que ocupava a posição de guarda-redes, atuou no Estrela da Amadora antes de se transferir para o Lyn, clube de futebol de Oslo, em 2004.



Representou o Tonsberg - um mês, por empréstimo - e ingressou no Bryne e, em 2008, no Notodden FK, estabelecendo-se na cidade património da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), onde encerrou a carreira de futebolista e enveredou pelo treino de guarda-redes.



"Vim para aqui por causa do futebol. Sinto-me muito bem aqui, as pessoas sempre me trataram bem. Este convite era algo que não podia recusar, pois para qualquer emigrante é o maior sinal de reconhecimento que pode ter", concluiu Nuno Marques, que tem já como objetivo pedir a dupla nacionalidade (portuguesa e norueguesa) quando entrar em vigor a lei aprovada em dezembro de 2018.

