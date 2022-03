Ucrânia: 23 veículos particulares levam ajuda e trazem refugiados

Os veículos partem das regiões do Algarve, Lisboa e Porto, cerca de metade em direção à fronteira com a Polónia e os restantes para a fronteira com a Roménia.

Uma caravana de 23 veículos particulares parte na quarta-feira para zonas fronteiriças da Ucrânia com medicamentos, material de primeiros socorros, comida e roupa, perspetivando regressar a Portugal com vários refugiados, declarou hoje um dos envolvidos na iniciativa.







Pedro Fonseca disse à agência Lusa que os veículos partem das regiões do Algarve, Lisboa e Porto, cerca de metade em direção à fronteira com a Polónia e os restantes para a fronteira com a Roménia, aonde contam chegar "entre domingo e segunda-feira".O grupo, que viaja a expensas próprias, integra alguns enfermeiros, assinalou a fonte.O alojamento imediato dos refugiados que o grupo trouxer tem alojamento garantido, graças à disponibilização de casas turísticas que se encontram fechadas ou seminários, entre outros imóveis.A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 100 mil deslocados e mais de 660 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.JGJ // JPSLusa/Fim