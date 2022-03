Portugueses que denunciaram racismo na Ucrânia já estão na Polónia

Os dois portugueses afrodescendentes que não estavam a conseguir passar a fronteira da Ucrânia para a Polónia já conseguiram entrar em território polaco. A informação foi confirmada à SÁBADO por fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português. A entrada dos dois estudantes deu-se depois de um contacto do governo português com as autoridades ucranianas e "na última noite, ambos os cidadãos passaram a fronteira para território polaco".



"O senhor ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros agradeceu publicamente à Embaixadora da Ucrânia em Portugal pelas suas diligências, numa declaração no Aeroporto Humberto Delgado. A Embaixada de Portugal em Varsóvia esteve e está em contacto com ambos os cidadãos", adianta a mesma fonte.



O caso de Domingos José da Costa, um dos cidadãos, foi denunciado em Portugal pela sua mãe, Ana Maria Costa. Relatou que o seu filho passou três dias retido junto ao posto fronteiriço de Medyka-Shehyni e acusou as autoridades ucranianas de racismo. Os dois estudantes foram agredidos com bastões e os seus passaportes não eram verificados. O mesmo acontecia com a declaração que lhes fora enviada pela embaixada portuguesa na Ucrânia.