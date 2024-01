Eleições em Taiwan: como lidar com a China de Xi?

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A linha invisível que divide o estreito entre a República Popular da China e o que oficiosamente se chama República da China – ou Taiwan, como é conhecida a ilha – tem sido ultrapassada nos últimos meses por dezenas de aviões militares chineses. Ao mesmo tempo, nas redes sociais, o governo de Pequim tem redobrado a ofensiva de desinformação contra a ideia de independência da ilha. É sobre este cenário tenso que no território com 24 milhões de pessoas acontecerá já a 13 de janeiro a primeira eleição de 2024 – uma das mais importantes do ponto de vista geopolítico, naquele que é o maior ano eleitoral de sempre no globo.