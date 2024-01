Lai Ching-te: O presidente de Taiwan que sonhava ser médico

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Há 27 anos, quando Lai Ching-te ainda era um médico, vindo de uma família mineira pobre, uma crise militar no Estreito de Taiwan, que envolveu o lançamento de misseis através das águas, para intimidar os eleitores antes das primeiras eleições presidenciais livres, empurrou o profissional da saúde para a política. Agora, com 64 anos, o presidente de Taiwan, eleito a 13 de janeiro com 40% dos votos, tem a tarefa de impedir o eclodir de uma outra crise com a China, que reclama a ilha como parte do seu território.