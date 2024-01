Ucrânia: 'Think tank' dos EUA alerta para possível ofensiva russa em Kharkov

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

No relatório deste sábado, o ISW refere designadamente que "as forças russas podem ter condições propícias para intensificar as operações na direção de Kupiansk (nas regiões de Kharkiv e Lugansk)".

A Rússia poderá estar a preparar uma nova ofensiva na direção de Kharkov, afirmou este sábado o Instituto de Estudos de Guerra (ISW, na sigla em inglês) no seu relatório diário sobre a situação no campo de batalha ucraniano



REUTERS/Yan Dorbronosov

O anúncio do ISW, com sede nos Estados Unidos, coincide com o apelo do Presidente ucraniano, Volodymir Zelensky aos ucranianos para que se preparem para um ano de intensa resistência à agressão russa.

De acordo com a ISW, esta tática russa teria "como objetivo conseguir avanços territoriais em setores que são mais importantes do ponto de vista operacional do que outras áreas que as forças russas estão atualmente a tentar conquistar".

Um avanço russo nesta direção poderia obrigar as forças ucranianas a abandonar a margem oriental do rio Oskil e abrir caminho a futuras operações russas na linha Kupiansk-Svatove-Kreminna, segundo o grupo de reflexão norte-americano.

O porta-voz dos serviços secretos militares ucranianos, Andri Cherniak, reconheceu "uma certa acumulação de forças e meios inimigos no setor de Kupiansk".

Na sua habitual mensagem diária, Zelensky apelou hoje aos ucranianos para que continuem a resistir à agressão russa.

"Resistir este ano significa resistir a toda a guerra. É um momento importante, decisivo em grande medida", afirmou.

O Presidente ucraniano sublinhou que a principal prioridade do Estado é "assegurar tudo o que é necessário para a defesa da Ucrânia e para as ações militares: Munições. ‘Drones’ [aparelhos aéreos não tripulados]. Equipamento militar. Efetivos".