'Vamos continuar a ter maior frequência de eventos meteorológicos extremos'

Calor extremo no Canadá já resultou na morte de 500 pessoas. Temperaturas vão continuar a atingir máximos devido às alterações climáticas, prevê Filipe Duarte Santos.

Os termómetros de Lytton, na província canadiana da Colômbia Britânica, registaram 49,6ºC na passada terça-feira. É a temperatura mais elevada alguma vez registada naquela região do globo e a onda de calor terá sido responsável pela morte de mais 500 pessoas. Antes do registo desta temperatura perto dos 50ºC, o anterior recorde de temperatura no Canadá era de 45ºC e foi registado em 1937. A culpa é em parte das alterações climáticas e fenómeno vai continuar a repetir-se, diz Filipe Duarte Santos.



Mas Lytton não foi o único sítio a bater recordes. Portland, no Oregon, nos Estados Unidos da América, também bateu o recorde de temperaturas três dias seguidos, atingindo um máximo de 46ºC. A Califórnia também atravessa um período histórico de seca. O professor Filipe Duarte Santos avisa que estes fenómenos vão continuar a repetir-se enquanto se mantiver a tendência do aquecimento global.

Sobre os incêndios que se estão a verificar na Columbia Britânica, o geofísico e professor da Universidade de Lisboa, explica que a região está sob os efeitos de uma "cúpula de calor", um fenómeno conhecido em Portugal como anticiclone. "Os movimentos da atmosfera são ou ciclónicos ou anticiclónicos. Quando são ciclónicos quer dizer que a região está a ser influenciada por baixas pressões que conduzem a chuva, temporais, ciclones tropicais e ciclones. Os anti são centros de altas pressões e estão associados a desertos, ou regiões onde a precipitação é baixa", explica o professor em declarações à SÁBADO. E o acontecimento destes fenómenos na natureza não é incomum, mas a intensidade com que os mesmos têm acontecido é que é novidade. "Estas características estão sempre a mudar na circulação geral da atmosfera, mas, fruto da mudança climática, essa mudança tem sido menos rápida, o que se traduz em fenómenos mais duradouros e extremos", explica.