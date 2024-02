Chile. Incêndios florestais matam 112 pessoas no pior desastre de sempre desde 2010

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Os incêndios florestais que se têm vivido no Chile desde sexta-feira, 2 de fevereiro, já mataram pelo menos 112 pessoas no que foi considerado o pior desastre do país desde o terramoto de 2010. Há quatro anos, morreram cerca de 500 pessoas. Centenas estão agora desaparecidas, avançam as autoridades locais.





A carregar o vídeo ... Incêndio no Chile

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Imagens capturadas por drones mostram bairros inteiros da zona de Viña del Mar queimados, com vários moradores à procura de restos das casas. Só nas áreas de Viña del Mar e Quilpué 14 mil casas ficaram danificadas como consequência dos 165 incêndios que assolaram o Chile, avançou no domingo, 4 o vice-ministro do Interior, Manuel Monsalve.Aqueles que regressaram às suas casas encontraram-nas quase irreconhecíveis, e muitos perderam quase a totalidade dos bens. Sergio Espejo, um soldador de 64 anos, foi uma das pessoas que enquanto remexia nas cinzas da sua oficina, em busca de joias, encontrou um prato e uma boneca de porcelana em brasas. "Aqui está a minha oficina, está totalmente destruída. Foi todo o meu sacrifício", contou à agência noticiosa Reuters.Nas ruas, mais precisamente na cidade de Valparaíso, o fumo continua no ar e vários carros foram incendiados. É aqui, e também noutras cidades chilenas mais atingidas, que o toque de recolher obrigatório está a funcionar às 21 horas (18h em Portugal).Vários militares permanecem agora no local para darem apoio aos vários bombeiros que desde sexta-feira combatem os fogos. O presidente chileno já decretou o estado de emergência e dois dias de luto nacional, ao mesmo tempo que anunciou que o país se deve preparar para receber más notícias."Este número de mortos vai aumentar, e sabemos que vai aumentar significativamente", avisou Gabriel Boric no passado domingo durante uma visita à cidade de Quilpué, na região de Valparaíso, e onde foram registadas todas as mortes.As causas dos incêndios ainda não foram determinadas, mas calcula-se que tenham sido provocadas pela onda de calor, que resulta do fenómeno climático El Niño . Para os próximos dias, prevê-se que esta onda de calor atinja também países como Argentina, Paraguai ou Brasil.