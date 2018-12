O presidente dos Estados Unidos já ordenou a paralisação do governo (shutdown) por causa do impasse sobre o financiamento do muro na fronteira entre o país e México.

Donald Trump ameaçou esta sexta-feira fechar completamente a fronteira entre os Estados Unidos e o México se o Congresso não lhe fornecer os fundos para a construção do muro no mesmo local.



Numa série de tweets sobre o assunto, o líder norte-americano escreveu que "Seremos forçados a encerrar a fronteira a sul se os Democratas não nos derem o dinheiro para acabarmos o muro e a mudar as leis de imigração ridículas que sobrecarregam o nosso país".



Trump acrescentou ainda que encerrar a fronteira seria uma "operação lucrativa", uma vez que o país perde "tanto dinheiro no comércio" sob o Tratado de Livre Comércio Norte-Americano (NAFTA) e que queria "trazer a nossa indústria automóvel de volta para os EUA onde pertence", regressando desta forma a um período pré-NAFTA, "antes de tantas companhias e empregos nossos terem sido estupidamente enviados para o México".





We will be forced to close the Southern Border entirely if the Obstructionist Democrats do not give us the money to finish the Wall & also change the ridiculous immigration laws that our Country is saddled with. Hard to believe there was a Congress & President who would approve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2018







O presidente já tem o governo dos EUA paralisado (shutdown) há uma semana devido ao impasse sobre o financiamento do muro na fronteira EUA-México: Donald Trump recusa-se a assinar qualquer documento que não esteja relacionado com a verba de 6 mil milhões de euros que quer receber do Congresso para a construção do muro. Por sua vez, os Democratas não assinam nada que preveja a entrega do montante.

A paralisação, que pode durar até Janeiro de 2019, está a afectar 800 mil trabalhadores, uma vez que o acto implica a imobilização dos serviços governamentais. Estes norte-americanos estão a trabalhar sem receber ou estão em licença sem pagamento.

....The United States looses soooo much money on Trade with Mexico under NAFTA, over 75 Billion Dollars a year (not including Drug Money which would be many times that amount), that I would consider closing the Southern Border a "profit making operation." We build a Wall or..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2018