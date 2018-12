A carregar o vídeo ...



Uma idosa foi filmada a conduzir vários metros num passeio de peões no Japão, num acto que provocou um debate intenso no país sobre o aumento do número de sinistros que envolvem pessoas com mais idade a conduzir. O incidente não causou feridos.

O vídeo, que já foi visto mais de 6,8 milhões de vezes desde que foi publicado no Twitter na quinta-feira, mostra a japonesa a guiar o seu carro num longo passeio na cidade de Nobeoka, localizada na província de Miyazaki, no sudoeste do país, filmada por dois homens noutro carro em movimento que discutem o absurd da situação e depois riem-se por a idosa estar aparentemente abstraída do que estava a fazer.

A empresa japonesa Livedoor News especulou que a mulher terá entre 60 e 70 anos, e que deverá ter subido o passeio erroneamente depois de sair de um supermercado perto da região. Esta ainda ia acompanhada por outra japonesa que parecia ter a mesma idade, circulando aproximadamente a 40 km/h.

As imagens dividiram as opiniões no Japão: nas redes sociais, enquanto alguns utilizadores riram-se da situação inusitada, diversos apontam que os homens deveriam ter avisado a condutora e a complexidade deste problema no país.

"É correcto pedir aos idosos para desistirem livremente das cartas de condução, mas a verdade é que não se pode viver nas zonas rurais sem se ter carro", acusou uma japonesa, acrescentando que os transportes públicos nestas zonas são parcos.

A mulher estava a referir-se a uma campanha da polícia japonesa que pretendia persuadir os condutores seniores a entregar as suas cartas de condução, principalmente aqueles que apresentam sinais precoces de demência, de forma a combater o aumento de acidentes rodoviários que envolvem pessoas desta faixa etária.

Segundo um relatório das autoridades japonesas em 2018, cerca de 57 mil condutores com pelo menos 75 anos mostraram sinais da doença quando renovaram as suas licenças no fim de Março deste ano, não cumprindo a lei do país introduzida em 2017, que dita as pessoas com esta condição devem ir consultar um médico antes de a sua carta ser renovada.

A campanha obteve resultados positivos quando em 2017 um número recorde de 253,937 de condutores seniores desistiu espontaneamente da sua carta de condução.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, no Japão, que manifesta uma população actualmente envelhecida, há mais de 4,6 milhões de indivíduos a viver com algum tipo de demência e prevê-se que a enfermidade atinja 73, milhões de pessoas – uma em cada cinco com 65 anos ou mais – até 2025.