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Duas pessoas esfaqueadas junto a sinagoga em bairro judeu em Londres. Suspeito detido

CM 29 de abril de 2026 às 12:53
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Testemunhas relatam que o atacante tinha como alvo judeus.

Duas pessoas foram esfaqueadas em frente a uma sinagoga em Golders Green, um bairro judeu em Londres, Reino Unido, na manhã desta quarta-feira. Testemunhas relatam que o suspeito foi avistado a correr com uma faca pelo local e que tinha como alvo judeus. O atacante foi detido.

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O momento em que suspeito de esfaquear duas pessoas em Londres é detido

Segundo um jornalista da GB News, o incidente ocorreu num local onde um homem armado com uma faca tinha entrado numa loja.

A Shomrim, uma organização de segurança da comunidade judaica, afirmou ter respondido ao ataque de forma imediata, utilizando um taser para deter o suspeito. De acordo com a BBC, as duas vítimas apresentam ferimentos graves e estão a receber tratamento hospitalar. 

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