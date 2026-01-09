Sábado – Pense por si

Dono do bar onde morreram 40 pessoas na Suíça fica em prisão preventiva

Correio da Manhã 15:12
Mulher do proprietário ficou em liberdade. Jovem portuguesa perdeu a vida no espaço noturno.

O tribunal decretou, esta sexta-feira, prisão preventiva para o proprietário do bar suíço onde morreram 40 pessoas na sequência de um incêndio que deflagrou no espaço de diversão noturna durante a festa de celebração do Ano Novo, avança a BFM. Jacques Moretti, de 49 anos, e a mulher, Jessica Moretti, foram esta sexta-feira ouvidos pela primeira vez pelo Ministério Público de Sion, na Suíça.

Jessica Moretti com o marido, Jacques Moretti
Contrariamente ao marido, Jessica ficou em liberdade. O casal está a ser investigado por homicídio por negligência, lesão corporal por negligência e incêndio criminoso por negligência. De acordo com a investigação, as chamas começaram quando os funcionários do espaço de diversão aproximaram do tecto garrafas de champanhe com 'foguetes'. As chamas espalharam-se rapidamente e provocaram uma explosão. A maior parte dos clientes não conseguiu fugir e 40 pessoas - quase todas elas jovens - perderam a vida. Houve ainda registo de 119 feridos, muito deles sofreram graves queimaduras.

Entre as vítimas mortais encontra-se Fanny Magalhães, uma jovem portuguesa, de 22 anos, que vivia com os pais na comunidade de Crans-Montana, onde os progenitores tinham um estabelecimento comercial junto à estância de Ski.

Esta terça-feira, foi divulgado que o bar já não era inspecionado desde 2019.

Tópicos Explosão Homicídio Prisão Incêndios Suíça
Investigação
