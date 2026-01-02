Sábado – Pense por si

02 de janeiro de 2026 às 13:45

Novas imagens mostram jovem a tentar apagar incêndio e momentos de pânico após fogo alastrar em bar na Suíça

Vídeos partilhados nas redes sociais mostram chamas a deflagrar dentro do bar Le Constellation, numa estância de esqui na Suíça, e os momentos de pânico que se seguiram. O incêndio matou mais de 40 pessoas e fez mais de 100 feridos.

