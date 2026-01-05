Sábado – Pense por si

05 de janeiro de 2026 às 09:50

Papa reza pelas vítimas, feridos e famílias afetadas após o incêndio em bar na Suíça

O Papa Leão XIV disse este domingo que está a rezar pelas vítimas mortais do incêndio num bar na Suíça, pelos feridos e por todas as suas famílias.

