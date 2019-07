TRUMP: "You've worked so hard on the kidney. Very special -- the kidney has a very special place in the heart. It's an incredible thing." pic.twitter.com/JLM3uCsO5u — Aaron Rupar (@atrupar) 10 de julho de 2019

As for Trump, he’s basically a kidney stone on the body politic. He will pass. — Stephen King (@StephenKing) 4 de julho de 2019

A frase, que não foi depois desenvolvida, demonstrou-se dúbia: não se percebeu se Trump queria enfatizar a importância da saúde renal ou se se referia mesmo à localização do órgão no corpo.Ainda assim, a Internet não perdoou o presidente dos EUA. "Mesmo parecendo não saber onde ficam os rins, Trump criou um bom slogan para os nefrologistas de todo o mundo", escreveu um utilizador do Twitter. Um outro foi ainda mais contundente:"Trump é basicamente uma pedra nos rins do corpo político. Vai passar".