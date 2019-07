EUA prepara ronda de deportações massiva

Quando possível, os familiares que forem detidos em conjunto vão ser tranferidos para os centros de detenção familiares no Texas e na Pensilvãnia. Mas devido às limitações dos espaços, que já estão com pouca capacidade, muitos podem ficar em hotéis até que os papeís da deportação estejam prontos. O objetivo do ICE não é manter os migrantes nos centros, mas sim deportá-los o mais depressa possível.



Nas últimas semanas, as atenções têm estado concentradas nestes centros de detenção, especialmente nos que se localizam na fronteira dos Estados Unidos com o México, com várias denúncias de más condições.

A partir de domingo, as autoridades de emigração norte-americanas (ICE) vão andar pelas ruas do país a fazer raids para deter e deportar imigrantes sem documentos. Duas mil pessoas já estão sinalizadas pelas equipas, mas qualquer pessoa em situação ilegal que seja interceptada pelos raids poderá ser deportada.A operação é divulgada esta quinta-feira pelo The New York Times que cita membros do ICE que preferiram o anonimato por esta se encontrar numa fase muito inicial. Esta tem o apoio do presidente Donald Trump, que já tinha tweetado sobre o assunto.