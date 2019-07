Questionada se a Europa está a altura deste desafio migratório, Rackete respondeu com um não prempetório, acrescentando que "está a pagar aos seguranças líbios e a um regime que permite a tortura e o tráfico de seres humanos. A União Europeia não deveria cooperar com organizações assim. Financiam criminosos sabendo que o são."Recordado o dia 26 de junho, quando o navio que liderava rompeu o bloqueio e entrou em águas italianas, Carola afirmou que o ambiente no barco antes da manobra estava "muito tenso" e que não estavam preparados para ter a bordo tantas pessoas durante tanto tempo. "Não havia privacidade, não podiam tomar banho, as casas de banho já não estavam a funcionar", disse a capitã."Se estivesse na mesma situação voltaria a fazer tudo outra vez. Não tínhamos outra opção, tínhamos de zelar pela segurança destas pessoas", confessou. Já se lhe devolverem o barco, detido pelas autoridades, Carola garante que irá voltar para o mar. "Há muito a fazer. Na semana passada morreram 80 pessoas e há naufrágios constantes. A necessidade está no mar, onde morrem pessoas todas as semanas."

O navio da organização não-governamental alemã Sea Watch atracou no final de junho no porto da cidade italiana de Lampedusa sem autorização, invocando o estado de necessidade para desembarcar 40 migrantes, depois de 17 dias no mar. Carola Rackete foi detida pela polícia italiana "por resistência ou violência contra um navio de guerra", crime que prevê uma pena de três a dez anos de prisão, mas um juiz italiano invalidou sua prisão, alegando que ela havia agido para salvar vidas.

O juiz encarregue do inquérito preliminar recusou o pedido dos procuradores italianos para manter a prisão domiciliaria, salientou que a capitã alemã estava a "cumprir o seu dever de salvar vidas". Carola avançou com uma ação em tribunal por difamação contra o ministro do Interior da Itália. "Já preparámos a queixa contra o ministro Salvini", afirmou um dos advogados de Carola Rackete a uma rádio italiana, explicando que "não foi fácil fazer um inventário de todos os insultos feitos por Salvini nas últimas semanas".



Foi conhecido recentemente que um ativista português, Miguel Duarte, e mais nove ex-tripulantes da embarcação ‘Iuventa’, um navio de uma outra ONG alemã de resgate humanitário no Mediterrâneo, foram constituídos arguidos e estão sob investigação em Itália por suspeita de ajuda à imigração ilegal.