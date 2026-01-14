Donald Trump mostra o dedo do meio a trabalhador durante visita a fábrica da Ford

Este incidente dá-se numa altura em que o presidente dos EUA tem enfrentado escrutínio pela gestão dos documentos relacionados com o caso de abuso sexual e pedofilia de Jeffrey Epstein.
Deveria ter sido uma visita à fábrica de montagem da Ford em Michigan, nos Estados Unidos, para promover o progresso económico da sua administração antes das eleições intercalares deste ano. Contudo, acabou por ser mais um momento viral do presidente norte-americano, Donald Trump.
Donald Trump na visita à fábrica da FordAP
Num vídeo partilhado pelo site de notícias de entretenimento norte-americano TMZ, onde parece dizer “vai-te f***r”, Trump é visto a levantar o dedo do meio a um trabalhador que terá gritado “protetor de pedófilos”.
Segundo o jornal britânico The Times, o porta-voz da Casa Branca, Steven Cheung, não confirmou o incidente, mas sugeriu que o trabalhador recebeu o que merecia, justificando a resposta do presidente como sendo “adequada e inequívoca”.
Este incidente dá-se numa altura em que Trump tem enfrentado o escrutínio pela gestão dos documentos relacionados com o caso de abuso sexual e pedofilia de Jeffrey Epstein. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos já publicou 1% dos registos, apesar de a lei federal ter exigido que fossem divulgados na íntegra em meados de dezembro.