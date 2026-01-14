Sábado – Pense por si

União Europeia garante que a Gronelândia "pode contar com o seu apoio"

Lusa 12:05
A líder do executivo comunitário adiantou que "o Ártico e a sua segurança é, sem qualquer dúvida, um tema para a UE".

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu esta quarta-feira aos habitantes da Gronelândia que podem contar com a União Europeia (UE) para respeitar os seus desejos e interesses.

A líder do executivo comunitário adiantou ainda que “o Ártico e a sua segurança é, sem qualquer dúvida, um tema para a UE”, uma conferência de imprensa, em Bruxelas.

As declarações foram feitas antes de uma reunião entre responsáveis da Dinamarca e da Gronelândia com homólogos em Washington, na sequência de reiteradas afirmações do Presidente Donald Trump de querer tomar posse daquele território autónomo.

União Europeia garante que a Gronelândia "pode contar com o seu apoio"