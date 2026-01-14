União Europeia garante que a Gronelândia "pode contar com o seu apoio"

Um T5 nas Avenidas Novas, 1 milhão no banco e 700 mil de dívidas. A declaração de Cotrim Figueiredo
Marco Alves
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu esta quarta-feira aos habitantes da Gronelândia que podem contar com a União Europeia (UE) para respeitar os seus desejos e interesses.
A líder do executivo comunitário adiantou ainda que “o Ártico e a sua segurança é, sem qualquer dúvida, um tema para a UE”, uma conferência de imprensa, em Bruxelas.
As declarações foram feitas antes de uma reunião entre responsáveis da Dinamarca e da Gronelândia com homólogos em Washington, na sequência de reiteradas afirmações do Presidente Donald Trump de querer tomar posse daquele território autónomo.