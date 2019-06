"Encontrámo-nos e gostámos um do outro desde o primeiro dia, e isso é muito importante", referiu Trump, acrescentando que o encontro foi programado apenas no sábado e que já estão a ser concertados os pormenores para convidar Kim para os EUA.Antes, o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, elogiou os dois líderes por "serem tão corajosos" ao realizarem o encontro e afirmou esperar que Trump "fique na História como o Presidente que alcançou a paz na península coreana".

Donald Trumptinha utilizado, este sábado, a rede social Twitter para lançar um desafio ao líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, marcando um encontro na zona desmilitarizada das Coreias durante a sua visita à Coreia do Sul.

Na rede social, Trump escreveu que gostaria de encontrar Kim na fronteira "apenas para apertar-lhe a mão e dizer 'Olá' (?)!".





After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!