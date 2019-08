Pela terceira vez em poucos dias, a Coreia do Norte deu início uma operação de lançamento de mísseis. A informação, avançada por oficiais norte-americanos, refere que foram identificados projeteis de pequeno-alcance às 2h59 e 3h23 da madrugada de sexta-feira a partir desde Hamgyong, no nordeste do país (menos oito horas em Lisboa).Os mísseis lançados da província norte-coreana tiveram como alvo o Mar do Japão, tal como os projeteis que já haviam sido disparados pelo país asiático esta quarta-feira e no passado dia 25 de julho.Em reação, o presidente norte-americano, Donald Trump afirmou não estar preocupado com os testes realizados pela Coreia do Norte, descrevendo-se como "dispositivos a curto-alcance, muito normais"."Penso que está tudo muito sob controlo", afirmou o líder da Casa Branca após o terceiro ensaio de mísseis em poucos dias por parte da Coreia do Norte, acrescentando que as conversações sobre a neutralização nuclear do regime de Kim Jong-un não incluíam testes de armamento. "Não tenho problema. Veremos o que acontece."