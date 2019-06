"Eu não sou ninguém especial, fiz o mesmo que os outros fizeram. Agora estamos a pagar o preço. Eu adoeci 16 anos depois do sucedido. Há trabalhadores que dizem 'Isso não me vai acontecer. Eu estou bem. Já passou muito tempo'. O tempo não passa - não vai passar. Eu não vou estar cá para ver os meus amigos com cancro devido ao 11 de Setembro serem avaliados como menos importantes por causa da altura em que adoeceram. Vocês fizeram-me vir aqui na véspera da minha 69.ª sessão de quimioterapia. Vou assegurar-me de que não vão esquecer-se de tomar conta dos socorristas do 11 de Setembro", disse Luis Alvarez em declarações ao comité parlamentar.



Jon Stewart, antigo apresentador do programa The Daily Show, pediu ao Congresso norte-americano uma reunião para apresentar um pedido de investimento no fundo estabelecido para ajudar os socorristas do 11 de Setembro a pagar as suas despesas de saúde, já que muitos ficaram com sequelas devido ao ambiente pesado e tóxico que se verificou no Ground Zero depois da queda das Torres Gémeas.



O fundo foi criado logo após os ataques para ajudar os first responders (equipas de socorro que foram as primeiras a chegar ao local do ataque terrorista no dia 11 de setembro de 2001) com os problemas de saúde que os passaram a afetar depois das operações no ground zero, em Nova Iorque. Mas agora, 18 anos depois, esse fundo tem cada vez menos dinheiro e se não for apoiado, as famílias deixarão de receber ajudas.



Stewart lamentou que numa reunião tão importante como aquela estivesse uma sala cheia de first responders e à sua frente um Congresso quase vazio. "Doentes e a morrer, eles vieram aqui para falar... com ninguém! Vergonhoso. É uma vergonha para o país e é uma nódoa nesta instituição. Deviam ter vergonha por aqueles que aqui não estão, mas não vão ter. Porque, aparentmente, a responsabilização não acontece nesta câmara. Nenhum de nós quer estar aqui, mas estamos. Para continuar a lutar pelo que está certo", disse Stewart entre a emoção e a raiva.



"Os socorristas responderam em cinco segundos. Fizeram o seu trabalho com coragem, graça, tenacidade e humildade. Dezoito anos depois, façam o vosso", desafiou o apresentador.



Segundo o The Guardian, Mais de 20 mil pessoas morreram com cancro ou problemas respiratórios devido às toxinas libertadas após os atentados do 11 de Setembro. Cerca de três mil pessoas morreram nos EUA nos ataques de 2001, por ação dos terroristas.

Luis G. Alvarez foi um dos primeiros membros das equipas de socorro que responderam aos ataques terroristas do 11 de Setembro de 2001, nos EUA. O ex-agente da polícia de Nova Iorque esteve, durante meses seguidos, nos escombros do World Trade Center e nos telhados dos prédios vizinhos, à procura de sobreviventes e de corpos. Morreu este sábado, no hospital onde estava internado em Rockville Centre, Nova Iorque, depois de uma luta contra o cancro.Em 2016, Alvarez foi diagnosticado com um cancro. Os médicos relacionaram esta doença com as substâncias presentes nos escombros e Alvarez foi, inclusivamente, um dos first responders que falou com o congresso dos EUA para pedir mais fundos para ajudar os socorristas. Esteve inclusivamente há duas semanas junto a Jon Stewart, para pedir a extensão do fundo de apoio.