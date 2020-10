Quem os déspotas do mundo preferem: Trump ou Biden?

ePaper ou encontre-o nas bancas a 10 de outubro de 2020.

Vladimir Putin estará por Donald Trump (e pela confusão e divisão), Xi Jinping prefere Biden, Ali Khamenei também. Não é só especulação ou análise política: o interesse da Rússia, China e Irão na eleição americana está documentado pelos serviços de contrainformação americanos. Porque quem toma partido pode querer interferir – e isso já pode ser uma ameaça. Estes três São os que terão maior capacidade de intervenção – mas não os únicos a seguir atentamente o que se passa nos EUA.Podia supor-se que o Presidente russo prefere Donald Trump – afinal foi assim em 2016, mas é mais do que suposição. A preferência está retratada num documento oficial tornado público pelo diretor do Centro Nacional de Contrainformação e Segurança americano, William Evanina: "A Rússia está a usar um conjunto de medidas para em primeiro lugar denegrir a candidatura do ex-vice-presidente Biden e o que considera o establishment anti-Rússia." Os russos criticaram o papel de Biden nas políticas de Barack Obama para a Ucrânia e o apoio à oposição anti-Rússia. Os serviços secretos identificam Andriy Derkach, um parlamentar ucraniano pró-russo, como responsável pela difusão de alegações de corrupção destinadas a atingir Biden e o filho.