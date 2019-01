Alexandria Ocasio-Cortez é uma das maiores esperanças do Partido Democrata e entrou na história da política norte-americana, esta quinta-feira, ao tornar-se a mulher mais nova de sempre a tomar posse no congresso dos EUA. Uma oportunidade aproveitada pelos inimigos da ativista de 29 anos, nascida no Bronx, Nova Iorque, para a tentarem denegrir.

Na rede social Twitter, o utilizador AnonymousQ1776 partilhou uma publicação – entretanto apagada – de um vídeo de cerca de 30 segundos de Ocasio-Cortez a dançar no topo de um edifício, juntamente com outros colegas da faculdade. "Aqui está a comuna sabichona preferida da América a agir como a idiota sem noção que é", lia-se no tweet.





O videoclipe foi gravado na Universidade de Boston, onde AOC concluiu o curso de Economia e Relações Internacionais em 2011, e mostra um grupo de alunos a dançar ao som de Lisztomania, dos Phoenix, recriando o Breakfast Club.

Se a ideia era manchar a imagem da jovem polícia, o efeito parece ter saído ao contrário. "Deixem-me ver se percebi bem. Uma gravação de Donald Trump a gabar-se de assédio sexual e infidelidade é apenas conversa de balneário, mas Alexandria Ocasio-Cortez a dançar e a divertir-se com os amigos é um escândalo? Não admira que estas pessoas precisem de ajuda da Rússia para ganhar", escreveu um utilizador da referida rede social, onde muita gente brinca com a suposta gravidade da situação – e que está "acabada por ser adorável".





So let me see if I understand this correctly. A tape of Donald Trump bragging about sexual assault and infidelity is just locker room talk, but Alexandria Ocasio-Cortez dancing and having fun with her friends is a scandal? No wonder why these people needed Russia's help to win.