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Mundo

Donald Trump confundiu o Irão com a República Islâmica do Japão

Lusa 11:17
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Capa da Sábado Edição 7 a 13 de julho
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Edição de 7 a 13 de julho
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Trump continuou a falar sobre o incidente sem corrigir o erro e cometeu outras gafes durante os discursos, como referir-se a Zelensky como "Presidente Putin" e a pronunciar o nome da rede social "TikTok" como "TicTac".

Tóquio, 09 jul 2026 (Lusa) - O presidente norte-americano, Donald Trump, atribuiu um ataque com mísseis iranianos a uma embarcação norte-americana no Médio Oriente à "República Islâmica do Japão", uma confusão noticiada esta quinta-feira pelos principais órgãos de imprensa japoneses.

Donald Trump tem cometido uma série de gafes
Donald Trump tem cometido uma série de gafes Emrah Gurel/AP

"Tivemos 111 mísseis disparados pela República Islâmica do Japão", disse Donald Trump durante um encontro com o Presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, à margem da cimeira da Aliança Atlântica em Ancara, na Turquia.

A declaração de Trump sobre a "República Islâmica do Japão", quando queria dizer "do Irão", foi inicialmente noticiada pela agência noticiosa japonesa Kyodo.

Trump continuou a falar sobre o incidente sem corrigir o erro e cometeu outras gafes durante os discursos, como referir-se a Zelensky como "Presidente Putin" e a pronunciar o nome da rede social "TikTok" como "TicTac" (marca de chocolates).

Os órgãos de imprensa dos Estados Unidos, incluindo a revista Forbes, destacaram as gafes cometidas pelo Presidente norte-americano, que completou 80 anos em junho.

A Forbes questionou a Casa Branca (Presidência dos Estados Unidos) sobre os erros e a Administração respondeu com um comunicado da secretária de imprensa Karoline Leavitt, que salientou que o Presidente teve uma atuação "de maratona" na cimeira, realizando várias conferências de imprensa.

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Donald Trump confundiu o Irão com a República Islâmica do Japão