Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
08 de julho de 2026 às 14:00

Trump volta a insistir: “A Gronelândia é muito importante para os EUA, mas não é importante para a Dinamarca”

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a colocar a anexação da Gronelândia em cima da mesa, esta quarta-feira, durante a cimeira da NATO, sublinhando que estão em causa motivos de segurança.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30