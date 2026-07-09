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09 de julho de 2026 às 10:48

“Falámos de futebol”: Pedro Sánchez garante que conversa com Trump foi “informal” apesar das críticas

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, revelou, esta quarta-feira, que falou de futebol e do Campeonato do Mundo com Donald Trump durante a cimeira da NATO, apesar das recentes críticas do presidente norte-americano a Espanha. O líder espanhol garantiu ainda que a relação entre os dois países continua a ser "muito positiva".

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