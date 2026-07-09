Aconteceu na Argentina e as autoridades estão a investigar o caso.
Um instrutor de voo saiu com uma aluna de 22 anos a bordo de um Cessna 150, no último sábado, e a meio da viagem abriu a porta e saltou do avião, deixando a jovem sozinha. Aconteceu em Toledo, na Argentina. O corpo de Leandro Bertazzo, de 42 anos, já foi entretanto encontrado.
Leandro Bertazzo, instrutor que saltou de um aviãoLeandro Bertazzo/Instagram
A aluna conseguiu aterrar a aeronave, mas precisou de muito sangue frio. Rosário contou que o instrutor lhe disse "sabes o que fazer, continua", antes de tirar os auscultadores, desapertar o cinto de segurança, abrir a porta da aeronave e saltar.
O diretor da Flying Parrot Córdoba, a escola de aviação para a qual Leandro Bertazzo trabalhava, contou à imprensa argentina não ter indícios de que o piloto estaria a planear suicidar-se. Eduardo Álvarez contou que antes do voo com Rosário, o instrutor tinha saído com outro aluno.
"Ele tomou uma decisão trágica a bordo de um avião com outra pessoa ao lado. Ficámos surpreendidos com o que aconteceu", acrescentou o diretor, explicando que abrir a porta de um avião em pleno voo é extremamente difícil.
A aluna, que tinha já alguma experiência, apesar de ainda se encontrar em treino, conseguiu controlar o avião e aterrar em segurança.
O caso está a ser investigado pelas autoridades argentinas. Estão a ser realizadas perícias ao avião, nomeadamente às comunicações, no sentido de se tentar reconstituir o que aconteceu a bordo antes da tragédia.
Instrutor atira-se de avião em pleno voo e deixa aluna sozinha