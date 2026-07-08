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08 de julho de 2026 às 10:32

“Eles são escumalha”: Trump diz que cessar-fogo com o Irão “acabou”

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou, esta quarta-feira, durante a cimeira da NATO, que “é uma perda de tempo” negociar com o Irão e que o cessar-fogo “acabou”. As declarações de Trump surgem após os EUA terem lançado uma nova onda de ataques ao Irão, esta terça-feira à noite.

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