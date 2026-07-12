Dois turistas britânicos foram resgatados de ravina após incêndio em Almería

Durante a madrugada de sexta-feira, a Guarda Civil espanhola resgatou um homem e uma mulher britânicos na zona de Los Gallardos. Ambos apresentavam queimaduras graves em quase metade do corpo.
O casal encontrava-se a fazer uma caminhada quando foi cercado pelas chamas do incêndio que deflagrou na zona de Los Gallardos. A operação de salvamento decorreu na madrugada de sexta-feira, mas os seus contornos só foram revelados no dia seguinte pela TVE, através de uma entrevista aos agentes envolvidos no resgate.
O incêndio em Los Gallardos devastou 3.150 hectaresCARLOS BARBA/LUSA_EPA
As vítimas apresentavam queimaduras graves em cerca de 40% do corpo e encontravam-se semiconscientes quando foram localizadas pela Guarda Civil espanhola numa ravina de difícil acesso. A área já tinha sido inspecionada pelas autoridades, mas os agentes decidiram regressar ao local na esperança de encontrar sobreviventes de uma tragédia que, até ao momento, provocou 12 mortos.
Recorrendo a apitos e gritando para tentar localizar eventuais sobreviventes, os operacionais acabaram por ouvir um som distante que viria a revelar-se um pedido de socorro. “É a experiência que vamos acumulando ao longo dos anos que nos diz: volta a olhar, tenta uma última vez, verifica outra vez, não vá haver alguém”, recordou o sargento Pedro Barre, um dos elementos da equipa de resgate, em declarações à TVE.
Outro dos guardas civis envolvidos na operação, Rafael Zea, destacou o estado em que o casal se encontrava quando foi encontrado: “O simples facto de conseguirem levantar a voz no estado em que estavam foi um esforço titânico.” O resgate prolongou-se por mais de duas horas, mobilizando bombeiros e equipas de emergência.
Os dois feridos foram posteriormente transportados para o Hospital Virgen del Rocío, em Sevilha, onde permanecem internados na unidade de queimados. Apesar da gravidade dos ferimentos, as suas vidas não correm perigo.